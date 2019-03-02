Пентагон подтвердил решение Вашингтона и Сеула прекратить совместные военные учения

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Республика Корея приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Это подтвердила в субботу пресс-служба Пентагона.

"Обе стороны решили завершить проведение военных учений Key Resolve и Foal Eagle", - говорится в распространенном документе.

Ранее об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

В Ханое в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.