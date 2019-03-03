Президент Эквадора назвал Венесуэлу несостоявшимся государством

ТАСС, 3 марта. Президент Эквадора Ленин Морено в субботу заявил, что современная Венесуэла является несостоявшимся государством. Такое мнение он озвучил по итогам встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, которая прошла в эквадорском городе Салинас.

"Сегодня в Венесуэле существует полностью несостоявшееся государство, так дальше не должно продолжаться", - сказал Морено, чьи слова приводит агентство EFE.

В свою очередь Гуайдо поблагодарил президента Эквадора за поддержку в деле "освобождения" Боливарианской Республики. "Благодарю президента [Эквадора] Ленина Морено за поддержку наших усилий по освобождению и восстановлению Венесуэлы", - написал Гуайдо в своем Twitter. Оппозиционер также отметил, что венесуэльцы и эквадорцы являются братскими народами. "Мы будем продолжать углублять взаимное сотрудничество и укреплять наши отношения", - добавил он.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.