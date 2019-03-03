Гуайдо заявил, что вернется в Венесуэлу 4 или 5 марта

ТАСС, 3 марта. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, находящийся в Эквадоре, в субботу сообщил, что вернется в Венесуэлу 4 или 5 марта.

"Я объявляю о своем возвращении домой. В понедельник - вторник. Несмотря на то, что это время карнавала, у нас мало времени и много работы", - сказал Гуайдо по итогам встречи с президентом Эквадора Ленином Морено. Слова оппозиционера в своем Twitter привел венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Гуайдо также отметил, что по возвращении в Боливарианскую Республику объявит о новых манифестациях. "[По возвращении] мы объявим о новых протестах в стране", - сказал он.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. После участия 25 февраля в заседании Группы Лимы в Боготе Гуайдо заявил, что вернется в Венесуэлу на этой неделе.

В среду парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, разрешил Гуайдо находиться за пределами республики "более 5 дней с 23 февраля".

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.