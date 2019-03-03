Сеул и Вашингтон вместо Key Resolve и Foal Eagle проведут военные учения 4-12 марта​​​​​​​

ТАСС, 3 марта. Южная Корея и Соединенные Штаты вместо ранее отмененных совместных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle проведут с 4 по 12 марта совместные маневры под названием "Альянс". Об этом сообщает в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея и Командования объединенных сил Южной Кореи и США.

"Dong Maeng, что в переводе означает "Альянс", - это учения, которые были преобразованы из проводимых весной Key Resolve и Foal Eagle. Главной целью осуществления данных учений является отработка стратегических, операционных и тактических аспектов военных операций на Корейском полуострове", - приводит агентство текст документа.

Ранее о решении США и Республики Корея прекратить совместные командно-штабные учения с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова сообщили министерство обороны Южной Кореи и Пентагон. Решение было принято во время телефонного разговора между исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом и южнокорейским министром национальной обороны Чон Гён Ду.

В начале февраля Yonhap сообщило со ссылкой на южнокорейский правительственный источник, что Сеул и Вашингтон договорились объявить о планах проведения совместных военных маневров после окончания второго саммита президента США и лидера КНДР. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что Key Resolve и Foal Eagle могут пройти в этом году в сокращенном масштабе. Обычно они проводятся в период между концом февраля и серединой апреля.

В Ханое в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.