Times: евроскептики выдвинули Мэй условия по сделке с ЕС

ТАСС, 3 марта. Евроскептики-консерваторы в лице European Research Group (ERG, группы тори во главе со сторонником "жесткого" Brexit Джейкобом Рисом-Моггом) выдвинули британскому премьер-министру Терезе Мэй условия, которые она должна соблюсти для того, чтобы заручиться их поддержкой на голосовании в парламенте по одобрению сделки с Брюсселем о выходе Британии из ЕС. Об этом в воскресенье пишет газета The Sunday Times .

Согласно ее информации, восемь законодателей из ERG во главе с Биллом Кэшом подготовили документ, в котором подробно изложили требования, без выполнения которых они не поддержат заключенную Мэй сделку с ЕС по Brexit во время голосования в парламенте, которое запланировано на 12 марта. Предложения евроскептиков связаны со спорным вопросом вокруг "бэкстопа" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

The Sunday Times указывает, что законодатели настаивают на "четко сформулированном, юридически подкрепленном положении, которое бы однозначно предопределило текст соглашения [о выходе Британии из ЕС]". Сделка, по мнению евроскептиков, должна содержать "нечто большее, чем простое упоминание временного характера механизма "бэкстопа", а также четкое описание действий Британии относительно британо-ирландской границы в случае провала торговых переговоров с Евросоюзом (выхода из Евросоюза без сделки - прим. ТАСС)".

Отмечается, что данные требования были подготовлены членами ERG совместно с заместителем председателя Демократической юнионистской партии (ДЮП) Найджелом Доддсом. Поддержка ERG и ДЮПов в парламенте обеспечит заключенному Мэй соглашению с Брюсселем победу на голосовании.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.