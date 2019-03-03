Бойко предложил согласовать с ДНР и ЛНР план урегулирования и утвердить его на референдуме

КИЕВ 3 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты, лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко предложить совместно с провозглашенными Донецкой и Луганской народной республиками (ДНР и ЛНР) подготовить план мирного урегулирования в Донбассе и утвердить его на всеукраинском референдуме.

"Мы считаем, что нужна официальная делегация, официальные директивы, выработать предложения с противоположной стороной при прямых переговорах. Затем, когда предложения наработаны, выходить на референдум и сказать: граждане Украины, мы предлагаем такой сценарий, так или нет?" - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Бойко, если украинцы утвердят предложенный план на референдуме, то следующими шагами будут - "подписание мирного договора, возвращение территорий, людей, установление контроля над границами, восстановление украинской власти на этих территориях". По мнению Бойко, прямые переговоры с противоположной стороной - самый эффективный способ урегулирования конфликта в Донбассе. Политик также подчеркнул, что будет придерживаться именно такого способа достижения мира, если украинцы изберут его президентом.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта, Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге шоумен Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Вслед за ними идет Юрий Бойко, которого готовы поддержать порядка 11% населения Украины.