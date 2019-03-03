СМИ: во Львове демонтировали Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы войны

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Рабочие во Львове с третьей попытки снесли стелу Монумента Славы, установленного в честь советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье сообщило украинское агентство УНН.

"Сегодня ночью подрядчики с третьей попытки снесли стелу Монумента Славы во Львове, - говорится в сообщении. - Предыдущие две попытки снести стелу были неудачные". В ближайшие дни, как добавили в агентстве, рабочие будут разбивать бетонную конструкцию.

Рабочую группу по демонтажу Монумента Славы городские власти создали еще в 2017 году. Однако позднее выяснилось, что согласно закону "о декоммунизации" этот мемориал не является символикой коммунистического режима и не подлежит обязательному уничтожению. Тогда мэрия Львова постановила, что конструкция монумента находится в аварийном состоянии и ее необходимо демонтировать. Заместитель главы Львова Андрей Москаленко сообщил, что рассматривается вариант отправить части памятника как экспонаты в местный "музей террора".

17 декабря 2018 года рабочие приступили к демонтажу конструкции гранитного пилона Монумента Славы. Тогда отмечалось, что демонтировать сразу всю стелу не удастся из-за ее сложной конструкции, поэтому ее будут разрушать постепенно. Демонтаж памятника предположительно должен был обойтись местному бюджету почти в 300 тыс. гривен (около $20 тыс.).

Монумент Славы во Львове не раз становился объектом нападок местных радикалов, которые требовали снести памятник. Его обливали краской, оставляли на нем изображение свастики, раскёрашивали в сине-желтые цвета. В феврале 2018 года представители "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) разбили плиты мемориала и надпись "Победителям над нацизмом".