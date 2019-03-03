Вице-президент Венесуэлы заявила, что в мире есть подчиняющиеся США страны

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес считает, что мир делится на два блока: страны, следующие курсу Вашингтона, и государства, самостоятельные в своих решениях. Об этом она заявила в воскресенье на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Мы считаем, что Россия находится в авангарде мировой политики, в то время как Запад сам исключает себя из международных отношений со всеми остальными странами, - сказала политик. - Сегодня в мире мы видим два блока стран: первый - это страны, которые действуют всегда по указке Вашингтона и полностью подчиняются ему, второй - это наши страны, которые борются за право самостоятельно принимать решения, и большинство народов мира относятся ко второму блоку".

"Мы рассматриваем ту угрозу, которую создают сегодня Соединенные Штаты Америки в отношении Венесуэлы, как большую возможность окончательно стать независимыми и укрепить дружеские связи со свободным миром", - подчеркнула Родригес.

Она добавила, что Россия играет выдающуюся роль в обеспечении мира и стабильности, Каракас заинтересован в развитии сотрудничества с Москвой.

"Мы всегда признавали и признаем выдающуюся роль России в обеспечении мира и стабильности", - сказала Родригес.

Получив текст заявления Совфеда по ситуации в Венесуэле, она пообещала лично передать его президенту республики Николасу Мадуро. "Оно является очень важным знаком поддержки для нас, так как в нем содержится позиция всех стран мира, которые выступают за сохранение международного права и противостоят однополярной гегемонии", - подчеркнула исполнительный вице-президент Венесуэлы.

"Президент Мадуро дал нам очень четкие и ясные инструкции: сотрудничество с РФ, - указала Родригес. - Мы должны расширять наше сотрудничество в области энергетики, торговли, финансов. Будем использовать силы наших стран, чтобы дополнять друг друга во благо наших народов".

С венесуэльской стороны на встрече также присутствовали министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа и заместитель министра иностранных дел Иван Хиль.