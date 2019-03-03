Сирия осудила постоянные нарушения боевиками перемирия в северной зоне деэскалации

ТАСС, 3 марта. Министерство иностранных дел Сирии выступило в воскресенье с заявлением, в котором осудило непрекращающиеся нарушения боевиками соглашения о перемирии в северной зоне деэскалации.

"Сирия не будет сидеть сложа руки по отношению к этим преступным действиям террористических формирований", - говорится в распространенном агентством SANA заявлении внешнеполитического ведомства. В нем указывается, что Дамаск "не позволит террористам и тем, кто за ними стоит, продолжать нападения на мирных граждан и позиции сирийских войск".

"Сирия сохраняет за собой право на защиту национального суверенитета, территориального единства и безопасности граждан на всей своей земле", - подчеркивается в документе.

Ранее источник в командовании ВС республики сообщил агентству об атаке террористических группировок на армейские позиции районе Эль-Масасна в провинции Хама. Сирийские военнослужащие понесли потери, но сумели отбросить противника.

Бандформирования последние 10 дней ведут интенсивные обстрелы городов и селений, находящих под защитой правительственной армии на северо-западе Сирии. Потери военнослужащих на этой неделе составили 20 человек убитыми, есть погибшие и получившие ранения среди мирных граждан.