В Алжире возобновились акции протеста против выдвижения президента на пятый срок

ТАСС, 3 марта. В столице Алжира в воскресенье возобновились манифестации против выдвижения на пятый срок действующего 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики на предстоящих в апреле выборах. Об этом сообщает информационный портал TSA.

В столице страны участники акций, преимущественно молодежь, собрались недалеко от Конституционного совета Алжира, где, как ожидается, Бутефлика должен подать документы в качестве кандидата на выборах.

В район массового скопления людей прибыли усиленные наряды полиции. Манифестанты скандируют лозунги: "Нет пятому сроку Бутефлики! Бутефлика, уходи!".

Несколько тысяч человек вышли на улицы Константины (крупного города на средиземноморском побережье Алжира). Манифестанты требуют свержения правящего режима, а также не выдвигать кандидатуру Бутефлики на предстоящих выборах.

По информации новостного сайта Alg24, студенческие манифестации проходят в городах Оран, Аннаба, Мостаганем, Скикда, Гуэльма, Тиарет, Уаргла, Буира, Бордж-Бу-Арреридж, Умм-эль-Буаги, Маскара и других.

В прошлый раз такие манифестации проходили 1 марта. По данным TSA, по всей стране в них приняли участие не менее 800 тыс. человек. В ряде случаев произошли стычки между манифестантами и сотрудниками сил правопорядка. Как сообщили в министерстве здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы, пострадали более 180 человек.

"Алжир - не Сирия"

В ходе проходивших в пятницу и продолжившихся в воскресенье манифестаций можно часто услышать лозунг "Алжир - не Сирия". Так участники уличных акций отвечают на слова, произнесенные 28 февраля премьер-министром Ахмедом Уяхьей. "Граждане дарят розы полицейским, это хорошо. Но я вспоминаю, как в Сирии тоже все началось с роз", - предупредил в минувший четверг глава правительства, намекая на события, с которых в 2011 году начался вооруженный конфликт в Сирии, продолжающийся до сих пор.

Многие манифестанты восприняли слова премьера как стремление напугать общество. В ответ они массово скандируют лозунг "Алжир - не Сирия" в ходе практически всех уличных акций и пишут эти слова на плакатах.

Здоровье президента

По мнению оппозиции и активистов, Бутефлика очень болен и уже не в состоянии управлять страной. В апреле 2013 года он перенес тяжелый инсульт, состояние его здоровья сильно ухудшилось, он стал редко появляться на публике. С тех пор политик передвигается в инвалидном кресле, однако эти обстоятельства не помешали ему в апреле 2014 года уверенно победить на очередных президентских выборах в Алжире.

Бутефлика до сих пор не подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах. Последний день, когда это можно сделать, - 3 марта.

При этом президент с 24 февраля находится в клинике в Женеве, куда он часто приезжает для прохождения медицинских процедур. 2 марта появилась информация, что алжирский лидер находится в отделении реанимации госпиталя при Женевском университете и врачи крайне обеспокоены за его жизнь.

В новость были внесены изменения (15:51 мск) - приводятся подробности про акции протеста в городах Алжира