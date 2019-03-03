В Венесуэле заявили, что Гуайдо будет задержан, если попытается вернуться в страну

КАРАКАС, 3 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо будет задержан, если попытается пересечь границу Венесуэлы и вернуться в страну. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор штата Варгас Хосе Луис Гарсиа Карнейро. Он долгое время был одним из ближайших сподвижников Уго Чавеса, в 2004-2011 годах занимал пост министра обороны Венесуэлы и сохранил широкие связи в Вооруженных силах Венесуэлы.

Вооруженные силы Венесуэлы остаются лояльными законному правительству, а призывы к мятежу не находят отклика в их рядах, считает Хосе Луис Гарсиа Карнейро.

Гуайдо ранее заявил, что намерен в понедельник или вторник вернуться в Венесуэлу. Пока непонятно, как он собирается это сделать. Помимо регулярного авиарейса он может попасть в Венесуэлу на частном самолете или попытаться перейти границу с гуманитарным конвоем.

"Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать из страны, а он нарушил это постановление, - указал Карнейро, отвечая на вопрос, что произойдет, если Гуайдо попытается вернуться через подконтрольный ему штат. - По решению суда, если он попытается пересечь границу, его должны будут задержать".

"По моей оценке, в данный момент Вооруженные силы Венесуэлы консолидированы, - сказал Карнейро. - Они выступают в защиту конституции и сохраняют верность Родине".

"Мы знаем, что некоторые официальные лица, которые уволились по собственному желанию или из-за каких-то проблем, находясь за пределами страны, призывают своих товарищей поднять мятеж. Но это никак не влияет на положение дел и настроения в войсках, - продолжил он. - С каждым днем Вооруженные силы Венесуэлы сплачиваются все сильнее".

Оппозиция с начала политического кризиса 23 января призывает военных перейти на свою сторону. Однако пока ей не удалось добиться успеха - из армии Венесуэлы дезертировали через границу с Колумбией лишь несколько солдат.

Политический кризис в стране

Карнейро добавил, что граждане Венесуэлы смогут найти мирное решение политического кризиса в стране с помощью диалога.

"Мы убеждены, что мы [венесуэльцы] можем договориться между собой, и первый шаг, который необходимо сделать на этом пути, должен заключаться в том, чтобы начать диалог", - сказал он.

Губернатор подчеркнул при этом, что Венесуэла - мирная страна, но оппозиция пытается захватить власть силой, потому что не может добиться поддержки народа. "Поскольку у них нет программы действий и они не смогли завладеть сердцами людей, они хотят захватить власть силой, прибегая к актам насилия, поджигая машины, автобусы, университеты, - продолжил он. - Они не хотят предоставить стране программу, которая бы по-настоящему позволила заручиться поддержкой народа. Они хотят воспользоваться тем, что Соединенные Штаты являются империей, желающей завладеть нашими богатствами, поскольку мы являемся страной с наибольшими запасами нефти".

На территории штата Варгас, которым Хосе Луис Гарсиа Карнейро руководит с 2012 года, находится международный аэропорт и крупнейший порт Венесуэлы.

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