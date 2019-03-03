Минобороны Великобритании выделило $14,5 млн на борьбу с угрозой применения химоружия

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании выделило дополнительные £11 млн ($14,5 млн) на борьбу с угрозой применения химического оружия. Заявление ведомства было распространено в воскресенье - в канун годовщины отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

В марте 2018 года британское оборонное ведомство направило £48 млн ($63,4 млн) на создание Центра защиты от химического оружия. Теперь дополнительные средства будут направлены на расширение возможностей военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне, которая занимается анализом химических веществ. Кроме того, планируется закупка беспилотных летательных аппаратов и роботов, которые будут способны заменить людей при выполнении опасных работ в зонах, подвергшихся воздействию отравляющих веществ. Помимо этого, минобороны обещает принять меры для того, чтобы в распоряжении Великобритании по-прежнему были передовые медицинские разработки для борьбы с последствиями применения химоружия.

"После прошлогодней атаки в Солсбери с применением "Новичка" британцы обратились за помощью к вооруженным силам и научным экспертам. Начиная с расследования и заканчивая проведением очистки, как военные, так и все остальные участники операции трудились не покладая рук, чтобы улицы Солсбери были обеззаражены, - заявил министр обороны Гэвин Уильямсон, слова которого приводятся в сообщении ведомства. - Великобритания и ее союзники продемонстрировали, что мы будем выступать против использования химического оружия, используя санкции против России после безответственного применения "Новичка" и удары по складам химического оружия, использованного сирийским режимом. Мы признаем, что нам необходимо проявлять упорство в противостоянии растущим угрозам, поэтому мы выделили £11 млн, чтобы гарантировать, что мы сможем делать это на высочайшем в мире уровне".