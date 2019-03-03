Соцпартия Молдавии победила на выборах в парламент

КИШИНЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова, поддерживающая президента страны Игоря Додона и восстановление отношений с Россией, победила на выборах в парламент Молдавии. Об этом свидетельствуют окончательные данные подсчета голосов, которые озвучила в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу.

По ее словам, социалисты получают 35 мандатов в 101-местном парламенте.

За ними следует правящая Демократическая партия Молдовы с результатом в 30 мандатов, на третьем месте проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сейчас") - 26 мандатов.

Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет четвертой с результатом в семь мандатов, три мандата получат независимые депутаты. Остальные партии не смогли преодолеть 6%-ный избирательный барьер.

Эти выборы в Молдавии впервые прошли по смешанной системе, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. Наблюдавшие за избирательным процессом представители ОБСЕ и СНГ в целом признали выборы корректными и демократичными. Оппозиция же заявила, что попытается оспорить результаты в отдельных округах. Власть обвинили в использовании административного ресурса, подкупе избирателей и других нарушениях.

Результаты парламентских выборов будут направлены на утверждение в Конституционный суд, уточнила Руссу.

В новость были внесены изменения (18:14 мск) - добавлена информация после четвертого абзаца