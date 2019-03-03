СМИ: президент Алжира остается в Университетском госпитале Женевы

ТАСС, 3 марта. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика остается в Университетском госпитале Женевы. Об этом в воскресенье сообщает новостной портал Algerie360.

"На восьмом этаже госпиталя - затишье. Двоим дежурящим полицейским даны инструкции не давать каких-либо комментариев. Ничего не указывает на то, что пациент - президент Алжира Абдельазиз Бутефлика - готовится выйти или будет перемещен", - отмечает портал. По информации издания, самолет, на котором президент прилетел 24 февраля, улетел и пока не возвращался.

В воскресенье вечером истекает срок подачи документов для регистрации кандидатов для участия в президентских выборах, намеченных на 18 апреля. Бутефлика необходимых документов пока не подал. Новостной портал TSA пишет, что в Конституционный совет Алжира пакет документов для регистрации алжирского лидера представит новый руководитель его предвыборного штаба Абдульгани Заалян.

В субботу появилась информация, что 82-летний Бутефлика находится в отделении реанимации Университетского госпиталя Женевы, врачи крайне обеспокоены за его жизнь.

На фоне этих новостей в столице Алжире и многих других городах продолжаются массовые манифестации против выдвижения Бутефлики, возглавляющего страну с 1999 года, на пятый срок.

К настоящему моменту необходимые бумаги в Конституционный совет Алжира подали уже шесть кандидатов.