{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

США рассчитывают на расширение коалиции, добивающейся смены власти в Венесуэле

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон уточнил, что Вашингтон пытается добиться поддержки мирной передачи власти от Мадуро к Гуайдо

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассчитывает на расширение коалиции государств, добивающихся смены власти в Венесуэле. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

"Я разместил примерно 150 сообщений в Twitter о Венесуэле, это новый эксперимент в сфере публичной дипломатии. Факт заключается в том, что мы пытаемся добиться поддержки мирной передачи власти от Мадуро к Гуайдо, которого считаем президентом", - констатировал Болтон. Он отметил, что пишет в том числе на испанском, поскольку ориентируется на аудиторию в латиноамериканских странах.

"Я бы хотел, чтобы наша коалиция была такой широкой, какую мы только можем собрать, чтобы сместить Мадуро и весь коррумпированный режим. Вот что мы пытаемся сделать", - добавил он.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБолтон, Джон
Второй саммит США — КНДР
Болтон: Трамп готов к новой встрече с Ким Чен Ыном
Помощник президента США по нацбезопасности также отметил, что не считает завершившийся в Ханое саммит неудавшимся
Читать полностью