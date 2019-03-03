США рассчитывают на расширение коалиции, добивающейся смены власти в Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассчитывает на расширение коалиции государств, добивающихся смены власти в Венесуэле. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

"Я разместил примерно 150 сообщений в Twitter о Венесуэле, это новый эксперимент в сфере публичной дипломатии. Факт заключается в том, что мы пытаемся добиться поддержки мирной передачи власти от Мадуро к Гуайдо, которого считаем президентом", - констатировал Болтон. Он отметил, что пишет в том числе на испанском, поскольку ориентируется на аудиторию в латиноамериканских странах.

"Я бы хотел, чтобы наша коалиция была такой широкой, какую мы только можем собрать, чтобы сместить Мадуро и весь коррумпированный режим. Вот что мы пытаемся сделать", - добавил он.