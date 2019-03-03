СМИ: в столице Алжира из-за протестов закрыли метро

ТАСС, 3 марта. В столице Алжира нарастает масштаб акций протеста, участники которых выступают против выдвижения на пятый срок действующего 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики на предстоящих в апреле выборах.

Как сообщает информационный портал TSA, число манифестантов на центральных площадях и улицах постоянно увеличивается. Тысячи людей скандируют: "Нет пятому сроку Бутефлики!". На площадь Одэн, где проходит один из самых больших митингов, прибывают подкрепления полиции.

В городе временно прекратило работу метро. Полиция перекрывает основные улицы, чтобы помешать продвижению участников акций протестов к зданию администрации президента и Конституционного совета. При необходимости применяются водометы. Сотрудники национальной жандармерии берут под контроль подъезды к столице и движение на важнейших дорогах.

При помощи спецтехники перекрыт путь из центра города к району Баб Эззуар. Это сделано для того, что помешать добраться в центральные кварталы оппозиционно настроенной молодежи, живущей на окраинах, прежде всего, на востоке.

Чтобы помешать студентам присоединиться к манифестациям, полиция перекрывает выходы из кампуса Университета Алжира.

Уличные акции также проходят в воскресенье в городах Оран, Аннаба, Тлемсен, Мостаганем, Скикда, Тизи-Узу, Гуэльма, Тиарет, Уаргла, Буира, Бордж-Бу-Арреридж, Умм-эль-Буаги, Маскара и некоторых других.