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Количество протестующих в Париже против президента Алжира достигло 6 тыс. человек

Выступления против Абдельазиза Бутефлики состоялись также в Марселе и Тулузе

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Акция протеста в Париже против выдвижения на пятый срок президента Алжира Абдельазиза Бутефлики собрала больше участников, чем манифестация "желтых жилетов" в минувшую субботу. Согласно данным парижской префектуры, которые приводит радио France Info, на площадь Республики вышли 6 тыс. человек.

Ранее в субботу в манифестации движения "желтых жилетов" в Париже приняли участие, по данным МВД, около 4 тыс. человек.

Организатором парижской демонстрации стал представитель оппозиционной партии "Джейль Джаид" ("Новое поколение") Фаттах Бендали. "Для Алжира настало время найти свою демократию", - заявил он в эфире радиостанции.

На площади Республики в центре Парижа люди начали собираться с полудня по местному времени (14:00 мск). Участники манифестации выкрикивали лозунги на арабском и французском, призывающие к отказу от участия Бутефлики в новых выборах, а также против правящей партии "Фронт национального освобождения", которая выдвинула его кандидатуру.

Выступления против Бутефлики состоялись также в Марселе и Тулузе. Около марсельской Триумфальной арки, по данным правоохранителей, собралось около тысячи человек, в то время, как на акцию в Тулузе вышли несколько сотен.

Теги
Бутефлика, АбдельазизАлжирФранция
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