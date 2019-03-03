Все кандидаты на пост президента Алжира должны подать документы на регистрацию лично

ТАСС, 3 марта. Избирательная комиссия Алжира в воскресенье объявила об обязательном условии регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в стране. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу избирательной комиссии, кандидаты должны лично подать соответствующие документы.

В воскресенье документы действующего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики были поданы в Конституционный совет для регистрации его в качестве кандидата на выборах главы государства, которые состоятся 18 апреля, личность человека, подавшего документы от его имени, неизвестна. 2 марта телеканал Al-Mayadeen сообщил, что 82-летний Абдельазиз Бутефлика был доставлен в Швейцарию в почти бессознательном состоянии и был помещен в отделение реанимации. Первый инсульт случился с Бутефликой в 2013 году, с тех пор алжирский лидер перемещается только в инвалидном кресле. Он с трудом говорит и крайне редко появляется на публике, проводя много времени в зарубежных клиниках.

Ранее один из наиболее влиятельных оппозиционных политиков Алжира, бывший премьер-министр Али Бенфлис объявил об отказе от участия в президентских выборах. Экс-премьер дважды принимал участие в президентских выборах, но оба раза проигрывал. В 2015 году Бенфлис основал и возглавил партию "Талаи аль-Хуррийат", многие эксперты называли его одним из наиболее серьезных соперников Бутефлики.

В воскресенье в столице Алжира, городе Алжир, возобновились манифестации против выдвижения Бутефлики на пятый срок.

В прошлый раз манифестации прошли 1 марта. По данным портала TSA, по всей стране в них приняли участие не менее 800 тыс. человек. В ряде случаев произошли стычки между манифестантами и сотрудниками сил правопорядка. Как сообщили в министерстве здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы, пострадали более 180 человек.