СМИ: Бутефлика пообещал провести досрочные выборы в Алжире в случае своего переизбрания

ТАСС, 3 марта. Действующий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в воскресенье пообещал провести в стране досрочные президентские выборы, в которых он не станет выдвигать свою кандидатуру, в случае своего переизбрания на пятый президентский срок. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на главу его предвыборного штаба Абдельгани Зааляна.

Он заявил, что в случае переизбрания Бутефлики, он объявит о проведении досрочных выборов через год. В воскресенье документы Бутефлики были поданы в Конституционный совет для регистрации его в качестве кандидата на выборах главы государства, которые состоятся 18 апреля. Позже избирательная комиссия Алжира постановила, что каждый кандидат на пост президента страны должен лично подать соответствующие документы, что является затруднительным для Бутефлики - 2 марта он был доставлен в Швейцарию в почти бессознательном состоянии и был помещен в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Первый инсульт случился с Бутефликой в 2013 году, с тех пор алжирский лидер перемещается только в инвалидном кресле. Он с трудом говорит и крайне редко появляется на публике, проводя много времени в зарубежных клиниках.

В воскресенье в столице Алжира, городе Алжир, возобновились манифестации против выдвижения Бутефлики на пятый срок. В прошлый раз манифестации прошли 1 марта, по всей стране в них приняли участие не менее 800 тыс. человек. В ряде случаев произошли стычки между манифестантами и сотрудниками сил правопорядка. Как сообщили в министерстве здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы, пострадали более 180 человек.