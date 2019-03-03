Власти Франции рассчитывают, что выборы в Алжире пройдут в спокойной обстановке

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Франции будут внимательно следить за ходом выборов в Алжире и рассчитывают, что они пройдут в спокойной атмосфере. Об этом, как передает телеканал BFM, сообщили в Елисейском дворце.

"Франция надеется, что выборы пройдут в хороших условиях. Лишь алжирский народ должен выбирать своих лидеров и определять собственное будущее в мире и безопасности, - говорится в заявлении администрации президента Франции. - Эти выборы должны дать Алжиру необходимый импульс для решения стоящих перед ним задач и для того, чтобы ответить чаяниям населения".

В Елисейском дворце заверили, что внимательно следят за подготовкой избирательного процесса, и напомнили, что на прошлой неделе президент Эмманюэль Макрон провел переговоры по телефону с французским послом в Алжире Ксавье Дриенкуром. После этого дипломат был вызван в Париж для консультаций с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Выборы президента Алжира должны состояться 18 апреля. В воскресенье документы действующего 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики были поданы в Конституционный совет для его регистрации в качестве кандидата. Это будет уже пятый срок для политика, который бессменно управляет страной с 1999 года и сейчас находится на лечении в Швейцарии. В стране проходят массовые демонстрации против Бутефлики, на которые собираются сотни тысяч человек.

В воскресенье один из наиболее влиятельных оппозиционных политиков Алжира, бывший премьер-министр (2000-2003) Али Бенфлис объявил об отказе от участия в президентской гонке. В интервью газете Le Figaro он сказал, что власть в стране "захватили внеконституционные силы", которые используют Бутефлику в качестве прикрытия, а также заявил о глубокой коррумпированности избирательной системы в целом.