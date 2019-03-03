Парламентские выборы в Эстонии выигрывает праволиберальная Партия реформ

По данным избирательной комиссии в 22:24 (23:24 мск), после обработки бюллетеней с 374 участков из 451 праволиберальная Партия реформ набирает 30,5%. Этот результат позволил бы ей получить в парламенте 36 мандатов из 101 (это на шесть больше чем у нее есть сейчас).

ТАЛЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Выборы в однопалатный парламент (Рийгикогу) Эстонии состоялись в воскресенье. По предварительным данным, победу на них одерживает праволиберальная Партия реформ с 30,5% полосов.

Эстония за день до выборов. Русские листовки, большие надежды и шквалистый ветер

На втором месте идет возглавляющая правительство Центристская партия с 20,6% (23 мандатов, на четыре меньше). За ней следуют Консервативная народная партия Эстонии (17,6%, 20 мандатов, на 13 больше чем сейчас), "Отечество" (11,7%, 12 мандатов или на два меньше) и Социал-демократическая партия (10,3%, 10 мандатов или на пять меньше). Партия "Эстония 200" с 4,6% балансирует на грани прохождения 5%-ного барьера, остальные участники не набирают более 2%.

Ход голосования

Голосование на выборах в 101-местный парламент Эстонии началось в воскресенье в 09:00 (10:00 мск) и закончилось в 20:00 (21:00 мск). Работал 451 избирательный участок. За победу на выборах боролись 10 партий и 15 независимых кандидатов. Всего на выборах выдвинуты 1099 кандидатов.

Согласно данным Республиканской избирательной комиссии, явка на выборах составила 63,1%. На прошлых парламентских выборах в 2015 году явка была 64,2%. Наивысшей была активность избирателей в уезде Харьюмаа - 68,8%, самой низкой - в Ида-Вируском уезде (48,2%), населенном преимущественно русскоязычными жителями.

При этом ранее на этой неделе в Эстонии завершилось предварительное электронное голосование. В нем приняли участие рекордные 39,3% избирателей (346 395 человек), то есть почти на 50 тыс. больше, чем на парламентских выборах 2015 года. Еще раньше голосование прошло на участках за рубежом: в 35 странах, в том числе в России, работали 40 участков.

Полиция нарушений не зафиксировала

Департамент полиции и погранохраны не зафиксировал серьезных нарушений в день голосования, сообщил старший комиссар Марко Илд агентству BNS.

По его словам, полиция получила не более 10 вызовов, которые проверила. "Например, люди воспринимают как рекламу изображения на автомобиле или прицепе, а также буклет партии, оставленный на столе в торговом центре, где проходит голосование, - сказал он. - Также нам сообщают о рекламе в соцсетях". Он добавил, что полиция в день выборов задействовала дополнительные силы, которые среди прочего посещали и места проведения голосования.

"Социальные сети действительно дают для рекламы возможности, которые остаются в так называемой серой зоне, - заявила в воскресенье эксперт по выборам Департамента полиции и погранохраны Сийри Парс. - После выборов полиция, разумеется, основательно проанализирует, каким образом можно сделать требования к соцсетям более точными".

Наблюдатели из России

На парламентских выборах в Эстонии работали 109 международных наблюдателей, сообщили ранее корреспонденту ТАСС в Государственной службе по организации выборов. Среди них были 16 российских экспертов от организации "Наблюдатели Петербурга". Представитель этой группы Михаил Молочников заявил корреспонденту ТАСС, что они не обнаружили серьезных нарушений в ходе голосования. "По моим впечатлениям, идет нормальная работа на избирательных участках, - сказал он. - Каких-либо серьезных нарушений мы не зафиксировали".

По его словам, наблюдатели разделились на группы по два человека, которые на протяжении дня посещали различные участки.

Из особенностей эстонских выборов специалист выделил большое число избирателей, приписанных к одному участку: если в России это в среднем 1,5 тыс. человек, то в Эстонии есть участки, где зарегистрировано более 6 тыс. избирателей, отметил он.

"Нам кажется, что у членов комиссии [в Эстонии] продуманный подход к обработке избирательного голоса, отсутствует возможность вбросов в избирательные урны в связи с тем, что присутствует член избирательной комиссии, который проставляет печать на избирательном бюллетене", - рассказал он.

Исход электронного голосования

На выборах в парламент Эстонии не проводятся экзитполы. Однако после закрытия избирательных участков Республиканская избирательная комиссия обнародовала итоги электронного голосования.

Ранее в Государственной службе по организации выборов корреспонденту ТАСС сообщили, что данные электронного голосования окончательно подсчитают к 19:00 (20:00 мск) и обнародуют сразу после закрытия избирательных участков. Однако публикация задержалась как минимум на полчаса. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Илвес этим фактом возмутился.

"Кто-нибудь может объяснить, почему у меня нет результатов [выборов] к 20:00:01? - написал он в своем Twitter. - Чего ждем? Там надо было нажать какую-то кнопку".

Корреспондент ТАСС обратился за оперативным комментарием в Государственную службу по организации выборов, однако там сказали, что никаких проблем с публикацией нет. "Ничего не случилось, они сказали, что это будет в восемь с чем-то [а не ровно в восемь]", - последовал ответ.

Первая реакция

Депутат Европарламента, кандидат в депутаты Рийгикогу от Партии реформ Урмас Паэт считает, что популярность его партии связана с ошибками "центристов". "Многие недовольны политикой нынешнего правительства, - заявил он телеканалу ETV+. - Например, изменениями в налоговой системе".

Вице-председатель Центристской партии Раймонд Кальюлайд уверен, что его партия в итоге получит хороший результат.

"Всегда так было, что у Партии реформ было преимущество на предварительных выборах, электронном голосовании, - сказал он телеканалу ETV+. - Но окончательный результат мы узнаем позже. В любом случае у нас будет сильный результат, и мы сможем защищать интересы наших избирателей в течение следующих четырех лет".

Официальные результаты

В Государственной службе по организации выборов корреспонденту ТАСС сообщили, что подсчет голосов обычно заканчивается в ночь на понедельник. Однако официальные результаты голосования будут подведены в течение месяца после выборов.