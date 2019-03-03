WSJ: США и Китай близки к достижению договоренности по торговле

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Пекин и Вашингтон находятся на заключительном этапе консультаций по торговым вопросам. О достижении окончательной договоренности может быть объявлено уже в конце марта, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, Пекин "предлагает снизить пошлины и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную и химическую продукцию, а также на продукцию автомобильной промышленности". Вашингтон, в свою очередь, рассматривает возможность снятия "большей части, если не всех" торговых ограничений, введенных в прошлом году в отношении товаров из Китая.

В публикации отмечается, что соглашение между сторонами "принимает конкретную форму", хотя пока и остаются некоторые спорные вопросы. Как ожидается, о достижении договоренности может быть объявлено на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, вероятно, состоится 27 марта.

По словам источников газеты, китайская сторона готова ускорить снятие ограничений, касающихся иностранного владения автомобилестроительными компаниями, а также быстрее снизить пошлины на импортируемые автомобили. Кроме того, Пекин намерен наращивать объемы закупаемых в США товаров. Власти КНР, как пишет газета, согласятся на приобретение китайской корпорацией Sinopec сжиженного природного газа на 18 млрд долларов у американской Cheniere Energy. Последняя, как говорится в публикации, может начать поставки уже в 2023 году.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.