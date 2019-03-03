СМИ: коалиция атаковала район провинции Дейр-эз-Зор с использованием фосфорных бомб

ТАСС, 4 марта. Самолеты западной коалиции во главе с США вновь нанесли в воскресенье удары по населенному пункту Эль-Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применив боеприпасы с запрещенным белым фосфором. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые, их число не приводится.

В субботу ВВС коалиции уже наносили удар по этому району с применением фосфорных бомб, о его последствиях не сообщалось.

МИД Сирии неоднократно направлял в 2018 году в Совет Безопасности ООН послания, в которых осуждал использование ВВС западной коалиции запрещенных боеприпасов с белым фосфором и кассетные бомбы.

В Эль-Багузе находится форпост террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), который штурмуют сейчас курдские формирования, поддерживаемые ВВС западной коалиции.