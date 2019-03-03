СМИ: губернатор итальянской области Лацио избран секретарем Демпартии

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Глава областной администрации столичной области Лацио Никола Дзингаретти стал новым секретарем итальянской Демократической партии. Как сообщает агентство ANSA, он был избран на внутрипартийных выборах, состоявшихся в воскресенье.

Как указывает агентство, по данным организаторов, по всей стране в специально открытых пунктах проголосовали 1,5 млн сторонников главной левоцентристской партии Италии. Более 70% голосов, согласно первым результатам, получил Дзингаретти. За нынешнего временно исполняющего обязанности секретаря Маурицио Мартину проголосовали около 20%. Третьим претендентом был депутат от ДП и бывший кандидат в мэры Рима Роберто Джакетти, чей результат колеблется около 10%.

ДП, образовавшаяся в 2007 году из проекта экс-премьера Романо Проди "Оливковое дерево", переживает сложные времена. После пятилетнего нахождения у власти (2013-2018) партия потерпела сокрушительное поражение на последних парламентских выборах в марте 2018 году и перешла в оппозицию. Оппоненты из правого центра, по большей части благодаря растущей популярности "Лиги" вырывают у ДП регионы и отдельные муниципалитеты, даже те, которые традиционно считались оплотом левого центра.

Сложная ситуация и внутри партии, пережившей раскол и многочисленные внутренние разногласия, связанные с фигурой бывшего секретаря и экс-премьера Маттео Ренци. Он покинул пост секретаря после провальных результатов последних выборов, а еще раньше он был вынужден подать в отставку и освободить кресло премьер-министра после провалившегося референдума по вопросу о конституционной реформе, которую он инициировал. В конце 2016 года он уступил место во главе правительства своему сопартийцу и министру иностранных дел в своем кабинете - Паоло Джентилони.

Главная задача ДП в данный момент консолидировать силы и укрепить свои позиции в преддверии голосования в Европарламент, которое состоится в конце марта.