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Кризис в Сирии

СМИ: Израиль выпустил снаряд по сирийской территории в районе Эль-Кунейтры

По данным агентства SANA, пострадавших среди мирного населения и сирийских солдат нет

ТАСС, 4 марта. Выпущенный Израилем снаряд упал на территории южной сирийской провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщило в воскресенье сирийское агентство SANA.

По его данным, в результате разрыва снаряда пострадавших среди мирного населения и сирийских солдат нет, никаких повреждений не зафиксировано.

Снаряд упал поблизости от селения Ходр в окрестностях провинциального центра Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска), где находятся военные позиции. Причина, по которой артиллерия израильской армии открыла огонь по этому району, примыкающему к линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах, пока неизвестна.

Последний вооруженный инцидент в этой местности произошел в мае прошлого года. Тогда ВВС Израиля ударили по позициям сирийской армии в Хан-Арнабе. Атака последовала за обстрелом израильских постов с сирийской территории.

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