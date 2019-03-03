СМИ: финдиректор Huawei подала в суд на власти Канады

ОТТАВА, 4 марта. /ТАСС/. Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу подала гражданский иск к канадским властям в связи со своим задержанием в Канаде по запросу об экстрадиции США. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

Истица утверждает, что Управление пограничных служб Канады, национальная полиция и канадское правительство нарушили ее конституционные права. Иск был подан в Верховный суд провинции Британская Колумбия в Ванкувере. Мэн Ваньчжоу обвиняет канадских пограничников, полицию и правительство "в незаконном задержании", требует "должного наказания причастных должностных лиц", а также возмещения ей затрат, которые она понесла в связи с задержанием.

1 марта Минюст Канады заявил, что Оттава продолжит рассмотрение запроса США об экстрадиции финансового директора компании Huawei. В министерстве добавили, что слушания по этому делу должны начаться 6 марта в Ванкувере в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия в 10:00 по местному времени (21:00 мск).

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США), разрешив 46-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме своего мужа до экстрадиции. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под постоянным наблюдением, ее перемещения по городу частично ограничены.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона.