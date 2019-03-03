Дело под грифом highly likely - с момента отравления Скрипалей в Солсбери прошел ровно год

Этот инцидент ухудшил еще больше отношения между Москвой и Лондоном. Сегодня без ответа остается самый главный вопрос - где находятся экс-полковник ГРУ и его дочь?

Ровно год исполняется в понедельник со дня отравления в английском городке Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Этот инцидент ухудшил еще больше отношения между Москвой и Лондоном, привел к массовой высылке российских дипломатов из Великобритании и других стран Запада и ответным шагам со стороны РФ, стал причиной введения новой порции антироссийских санкций. Как и в середине марта прошлого года, когда британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, впервые употребила свое знаменитое highly likely, так и сегодня, спустя год, данная история продолжает во многом находиться под грифом этого вынужденного уточнения премьера. Выражение, переводящееся на русский язык как "с высокой степенью вероятности", за прошедший год стало нарицательным в отношении всего, что касается инцидента в Солсбери. И действительно, скорые утверждения Мэй о том, что Москва "с высокой степенью вероятности" причастна к отравлению с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", так и не были подтверждены неоспоримыми доказательствами, британское следствие ведется в крайне закрытом режиме, практически все данные появляются в публичном пространстве лишь через утечки в британских газетах, а многочисленные запросы российских властей о предоставлении информации остаются без ответа. Спустя несколько месяцев после инцидента в Солсбери в расположенном поблизости от него городке Эймсбери произошло еще одно отравление: неработающий британец Чарли Роули нашел в парке коробку с духами и подарил ее своей возлюбленной Дон Стерджес. Выяснилось, что вместо парфюма во флаконе оказался все тот же "Новичок". Стерджес умерла, Роули оказался в больнице, а вопросов, предположений и домыслов стало еще больше. Британская полиция опубликовала фото и назвала имена двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по информации следствия, причастны к отравлению и Скрипалей, и Стерджес с Роули. Однако те выступили по российскому телевидению, и все обвинения в свой адрес отвергли. Это интервью телеканалу RT быстро стало источником многочисленных мемов в сети, но шутки шутками, а Москва и Лондон вновь остались ровно в той же точке, где пребывали и до этого, когда при полном отсутствии контактов по теме отравления одна сторона выдвигает обвинения, а другая решительно и последовательно их отвергает. И перспектив того, что дело сдвинется с этой мертвой точки, не проглядывается. А что со Скрипалем? Между тем, официальный Лондон постепенно отошел от ставшего притчей во языцех highly likely и заменил его на другую формулировку: "безответственное применение Россией химического оружия на британской территории". Эта фраза повторяется чиновниками всех мастей как аксиома. А аксиома, как известно, доказательств уже не требует.

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На этом фоне без ответа остается, пожалуй, самый главный вопрос - где, собственно говоря, находятся экс-полковник ГРУ и его дочь? За год с момента отравления 34-летняя Юлия лишь однажды появилась на телевизионных экранах - она зачитала заявление, в котором рассказала, что приходит в себя после отравления и добавила: "В дальнейшем я надеюсь вернуться домой, в мою страну". Больше от Юлии новостей не было. Что же до ее 67-летнего отца, то в СМИ с момента отравления не появилось ни одной его свежей фотографии, им не было сделано ни единого заявления. И это вызывает удивление, как и то, что ни одно СМИ Великобритании, страны с сильными традициями журналистики, не сделало даже попытки отыскать Сергея Скрипаля и сделать с ним интервью. А если и старалось это сделать, то предпочло читателей или телезрителей об этом не информировать. При этом все попытки российских журналистов получить какую-то информацию от британских властей раз за разом терпели крах. "Мы вам так часто говорили, что в функции МИД не входит обработка запросов СМИ, адресованных Сергею и Юлии Скрипаль. Эта позиция не изменится", - сообщили в Форин-оффисе, куда корреспондент ТАСС при подготовке данного материала обратился за комментарием. Что же до состояния Скрипалей, то внешнеполитическое ведомство отослало к недавним заявлениям посла Великобритании в РФ Лори Бристоу, который сказал, что они живы, но встречаться с представителями российского посольства не намерены. Следствие продолжается Реакция Скотленд-Ярда также не радует новизной. В столичной полиции на все запросы отвечают, что расследование ведется, но его детали раскрываться не будут. А в ответ на просьбу дать комментарий в преддверие первой годовщины отравления, Скотленд-Ярд распространил пресс-релиз. В нем сообщалось, что полиция пытается установить, где находилось замаскированное под духи отравляющее вещество между двумя инцидентами. Про состояние Сергея и Юлии Скрипаль опять ни слова. Ненамного результативнее оказываются и попытки российского посольства выяснить судьбу российских граждан. С момента отравления диппредставительство в Лондоне направило около 80 нот и писем в британские ведомства, но ответов по существу не получило. "Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль", - заметили в посольстве.

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