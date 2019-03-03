Дело под грифом highly likely - с момента отравления Скрипалей в Солсбери прошел ровно год

Ровно год исполняется в понедельник со дня отравления в английском городке Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Этот инцидент ухудшил еще больше отношения между Москвой и Лондоном, привел к массовой высылке российских дипломатов из Великобритании и других стран Запада и ответным шагам со стороны РФ, стал причиной введения новой порции антироссийских санкций.
Как и в середине марта прошлого года, когда британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, впервые употребила свое знаменитое highly likely, так и сегодня, спустя год, данная история продолжает во многом находиться под грифом этого вынужденного уточнения премьера. Выражение, переводящееся на русский язык как "с высокой степенью вероятности", за прошедший год стало нарицательным в отношении всего, что касается инцидента в Солсбери.
И действительно, скорые утверждения Мэй о том, что Москва "с высокой степенью вероятности" причастна к отравлению с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", так и не были подтверждены неоспоримыми доказательствами, британское следствие ведется в крайне закрытом режиме, практически все данные появляются в публичном пространстве лишь через утечки в британских газетах, а многочисленные запросы российских властей о предоставлении информации остаются без ответа.
Спустя несколько месяцев после инцидента в Солсбери в расположенном поблизости от него городке Эймсбери произошло еще одно отравление: неработающий британец Чарли Роули нашел в парке коробку с духами и подарил ее своей возлюбленной Дон Стерджес. Выяснилось, что вместо парфюма во флаконе оказался все тот же "Новичок". Стерджес умерла, Роули оказался в больнице, а вопросов, предположений и домыслов стало еще больше.
Британская полиция опубликовала фото и назвала имена двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по информации следствия, причастны к отравлению и Скрипалей, и Стерджес с Роули. Однако те выступили по российскому телевидению, и все обвинения в свой адрес отвергли. Это интервью телеканалу RT быстро стало источником многочисленных мемов в сети, но шутки шутками, а Москва и Лондон вновь остались ровно в той же точке, где пребывали и до этого, когда при полном отсутствии контактов по теме отравления одна сторона выдвигает обвинения, а другая решительно и последовательно их отвергает. И перспектив того, что дело сдвинется с этой мертвой точки, не проглядывается.
А что со Скрипалем?
Между тем, официальный Лондон постепенно отошел от ставшего притчей во языцех highly likely и заменил его на другую формулировку: "безответственное применение Россией химического оружия на британской территории". Эта фраза повторяется чиновниками всех мастей как аксиома. А аксиома, как известно, доказательств уже не требует.
На этом фоне без ответа остается, пожалуй, самый главный вопрос - где, собственно говоря, находятся экс-полковник ГРУ и его дочь? За год с момента отравления 34-летняя Юлия лишь однажды появилась на телевизионных экранах - она зачитала заявление, в котором рассказала, что приходит в себя после отравления и добавила: "В дальнейшем я надеюсь вернуться домой, в мою страну". Больше от Юлии новостей не было.
Что же до ее 67-летнего отца, то в СМИ с момента отравления не появилось ни одной его свежей фотографии, им не было сделано ни единого заявления. И это вызывает удивление, как и то, что ни одно СМИ Великобритании, страны с сильными традициями журналистики, не сделало даже попытки отыскать Сергея Скрипаля и сделать с ним интервью. А если и старалось это сделать, то предпочло читателей или телезрителей об этом не информировать.
При этом все попытки российских журналистов получить какую-то информацию от британских властей раз за разом терпели крах. "Мы вам так часто говорили, что в функции МИД не входит обработка запросов СМИ, адресованных Сергею и Юлии Скрипаль. Эта позиция не изменится", - сообщили в Форин-оффисе, куда корреспондент ТАСС при подготовке данного материала обратился за комментарием.
Что же до состояния Скрипалей, то внешнеполитическое ведомство отослало к недавним заявлениям посла Великобритании в РФ Лори Бристоу, который сказал, что они живы, но встречаться с представителями российского посольства не намерены.
Следствие продолжается
Реакция Скотленд-Ярда также не радует новизной. В столичной полиции на все запросы отвечают, что расследование ведется, но его детали раскрываться не будут. А в ответ на просьбу дать комментарий в преддверие первой годовщины отравления, Скотленд-Ярд распространил пресс-релиз. В нем сообщалось, что полиция пытается установить, где находилось замаскированное под духи отравляющее вещество между двумя инцидентами. Про состояние Сергея и Юлии Скрипаль опять ни слова.
Ненамного результативнее оказываются и попытки российского посольства выяснить судьбу российских граждан. С момента отравления диппредставительство в Лондоне направило около 80 нот и писем в британские ведомства, но ответов по существу не получило. "Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль", - заметили в посольстве.
Накануне годовщины отравления диппредставительство опубликовало пятидесятистраничный доклад под названием "Солсбери: вопросы без ответа". В нем изложена подробная хронология событий, включая сам инцидент, международную реакцию на него, ход расследования, дипломатическую переписку между Россией и Великобританией. Так, российские дипломаты, среди прочего, обратили внимание на то, что "британские власти тщательно скрывают подробности перемещений Сергея и Юлии Скрипалей утром 4 марта, когда у них якобы в течение четырех часов были выключены мобильные телефоны".
Помимо этого, вопросы у посольства есть и по поводу того, как "Скрипали могли потерять сознание одновременно через несколько часов после контакта с нервно- паралитическим веществом, несмотря на то, что они являются людьми разного возраста, пола и телосложения".
500 лет враждебных отношений
Главный редактор и издатель журнала Politics First политолог Маркус Пападопулос согласен с тем, что вопросов в истории с отравлением очень много.
"Я не буду говорить, что российское государство не пыталось убить Скрипалей, но в то же самое время, я не буду утверждать, что позиция Великобритании заслуживает доверия. У меня есть очень серьезные вопросы, те вопросы, которые не были заданы ведущими СМИ", - сказал эксперт.
"Например, почему не появилось ни одной фотографии, ни одного видео Скрипалей в больнице, почему за последний год не было интервью ни с отцом, ни с дочерью, почему Юлия говорила со своей двоюродной сестрой и сказала, что очень хочет вернуться в Россию. Если бы российское правительство стояло за попыткой убийства Юлии Скрипаль, то зачем вообще она хотела бы вернуться туда?" - поделился своими сомнениями Пападопулос.
"И я не понимаю, что Россия хотела бы добиться этим отравлением. В разведывательном мире есть неписаное правило, когда участников шпионского обмена более не трогают, потому что иначе в будущем такие обмены окажутся под угрозой. Да, Скрипаль был предателем, но на самом деле не причинил российскому государству большого ущерба. Это выше моего понимая, зачем российскому государству было бы необходимо охотиться за ним", - добавил эксперт.
При этом Пападопулос считает, что ухудшение отношений между Великобританией и Россией после этого отравления на самом деле вписывается в парадигму исторических взаимоотношений двух стран.
"На протяжении более 500 лет Великобритания и Россия имели в самые лучшие годы лишь удовлетворительные отношения, а иные времена они были просто кошмарными. Лондон и Москва никогда не нравились друг другу и никогда не понравятся. Солсбери это просто один из моментов в долгой истории враждебности между Лондоном и Москвой, а таких случаев на протяжении долгих лет множество. Этот инцидент стал поводом для оправдания введения дополнительных антироссийских санкций, военного усиления НАТО на западных границах России, но назвать уникальной такую ситуацию нельзя", - считает Пападопулос.
Уверенность хоть в чем-то
Тем временем жизнь в самом Солсбери постепенно возвращается в мирное русло. Практически все места, где в роковой день год назад побывали Скрипали, заново открыты после многомесячной дезинфекции. Дольше всего времени британским военным специалистам понадобилось на то, чтобы очистить дом бывшего шпиона. О его торжественной передаче совету графства Уилтшир было сообщено за три дня до первой годовщины отравления.
Сейчас дом спрятан за большим белым шатром - в помещениях меняется крыша, ведется ремонт, после которого дом будет передан новому жильцу. Кому и когда не ясно, но это, на самом деле, и не принципиально. С уверенностью и без приставки highly likely можно сказать лишь одно - это не будет ни Юлия, ни Сергей Скрипаль, который, кстати, до сих пор записан как владелец дома. На остальные вопросы ответов как не было, так и нет.
Корреспондент ТАСС Илья Дмитрячев
Лондон, 4 марта.