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Побеждающая на выборах в Эстонии Партия реформ назвала возможный состав новой коалиции

Лидер партии сообщила, что коалиция возможна с консервативной партией "Отечество" и социал-демократами

ТАЛЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Лидирующая на парламентских выборах в Эстонии после подсчета всех бюллетеней Партия реформ может создать правящую коалицию с консервативной партией "Отечество" и Социал-демократической партией. Об этом сказала в понедельник лидер Партии реформ Кая Каллас.

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"Если мы посмотрим на программы, то с Центристской партией [занимает второе место на выборах] у нас будут большие различия в трех вопросах: налогах, гражданстве и образовании на эстонском языке", - сказала Каллас порталу ERR. Она также исключила возможность сотрудничества в рамках коалиции с Консервативной народной партией Эстонии.

Зато, по ее словам, возможен вариант коалиции с социал-демократами и "Отечеством". "Мы будем иметь ввиду и обсуждать все возможные варианты коалиции. Переговоры только начинаются", - сказала она.

Социал-демократы и "Отечество" входят в нынешнюю правящую коалицию, которую возглавляет Центристская партия. Отношения между этими двумя партиями далеки от идеальных - в ноябре лидер социал-демократов Евгений Оссиновский потребовал отправить в отставку главу Минюста Урмаса Рейнсалу ("Отечество") из-за его критики Глобального договора о миграции.

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