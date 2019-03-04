Мэй заявила, что Солсбери успешно оправился от последствий инцидента со Скрипалями

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Город Солсбери успешно справился с последствиями инцидента, произошедшего 4 марта 2018 года. Об этом говорится в заявлении Терезы Мэй, подготовленном в связи с годовщиной отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, и распространенном в понедельник канцелярией премьер-министра на Даунинг-стрит.

"Сегодняшний день - важная веха для исторического города Солсбери, который выходит из тени, отброшенной фактом использования химического оружия на улицах нашей страны, и сегодня, 12 месяцев спустя, как мы видим, принимает тысячи посетителей и туристов, а также строит планы на светлое и процветающее будущее, - говорится в заявлении главы британского правительства. - Тот факт, что Солсбери и регион в целом столь успешно оправились после этого губительного и отличавшегося безответственностью инцидента, является свидетельством решимости, выдержки и позитивного настроя местных жителей. Сегодня я мысленно с жертвами, их друзьями и родными - как в Солсбери и Эймсбери, так и за их пределами. Они демонстрировали выдающуюся силу, стойкость и мужество в течение прошлого года, и я уверена, что продолжат делать это и в будущем".

Мэй поблагодарила всех, кто помогал Солсбери вернуться к нормальной жизни, военных, участвовавших в операции по обеззараживанию города, а также всех его жителей.

"Я надеюсь, что их воодушевило сделанное в пятницу объявление о том, что операция по очистке Южного Уилтшира завершена, и что в будущем Солсбери вновь станет известен, как красивый и радушный английской город, а не как место, где произошли события 4 марта 2018 года", - отметила Мэй.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

Британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Дон Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ" - Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.