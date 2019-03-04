Госдеп: США 4 марта объединят генконсульство в Иерусалиме с посольством

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. США 4 марта объединят в единое ведомство свое генеральное консульство в Иерусалиме, обслуживающее палестинцев, со своим новым посольством в Израиле. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

"4 марта 2019 года генеральное консульство США в Иерусалиме будет объединено с посольством США в Иерусалиме. Будет создана единая дипломатическая миссия", - говорится в документе.

В ведомстве подчеркивают, что это решение не означает какую-либо смену внешнеполитического курса США. "Это не означает изменения политики США по Иерусалиму, Западному берегу [реки Иордан] или сектору Газа. Как заявлял президент, Соединенные Штаты и дальше не будут занимать позиции по вопросу об окончательном статусе, в том числе и по вопросу разграничительных линий и границ", - отмечается в сообщении.

В октябре 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео заявил о планах Вашингтона объединить два ведомства. По его словам, в американском посольстве в Иерусалиме будет создан новый отдел по палестинским вопросам.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Открытие американского диппредставительства в Иерусалиме привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. Лига арабских государств в свою очередь назвала этот шаг США очень опасным действием, последствия которого Вашингтон не представляет.