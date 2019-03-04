Гуайдо заявил, что его арест станет "последней ошибкой" властей Венесуэлы

ТАСС, 4 марта. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в воскресенье заявил, что если власти Боливарианской Республики арестуют его, то администрация президента Николаса Мадуро совершит "одну из последних ошибок".
"Если режим осмелится схватить меня, это будет одной из его последних ошибок", - сказал Гуайдо, чье выступление транслировалось в приложении Periscope.
В качестве последствий Гуайдо назвал "мобилизацию населения". "Также у наших международных союзников есть четкие инструкции на этот случай", - подчеркнул он. Политик добавил, что вернется в Венесуэлу в понедельник, 4 марта.
Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.
В среду парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, разрешил Гуайдо находиться за пределами республики "более пяти дней с 23 февраля".