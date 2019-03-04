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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо заявил, что его арест станет "последней ошибкой" властей Венесуэлы

В качестве последствий лидер венесуэльской оппозиции назвал "мобилизацию населения"

ТАСС, 4 марта. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в воскресенье заявил, что если власти Боливарианской Республики арестуют его, то администрация президента Николаса Мадуро совершит "одну из последних ошибок".

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"Если режим осмелится схватить меня, это будет одной из его последних ошибок", - сказал Гуайдо, чье выступление транслировалось в приложении Periscope.

В качестве последствий Гуайдо назвал "мобилизацию населения". "Также у наших международных союзников есть четкие инструкции на этот случай", - подчеркнул он. Политик добавил, что вернется в Венесуэлу в понедельник, 4 марта.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

В среду парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, разрешил Гуайдо находиться за пределами республики "более пяти дней с 23 февраля".

Теги
Мадуро, НиколасАргентинаБразилияКолумбияЭквадорПарагвайВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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