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Второй саммит США — КНДР

Трамп заявил, что его уходу с саммита в Ханое могли поспособствовать слушания с Коэном

Президент США назвал проведение слушаний одновременно с саммитом "новым уровнем низости в американской политике"

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его уходу с переговоров в Ханое с лидером КДНР Ким Чен Ыном могло поспособствовать то, что одновременно с саммитом демократы в Конгрессе США организовали открытые слушания с участием его экс-адвоката Майкла Коэна. Об этом американский лидер написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

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"Проведение демократами открытых слушаний с участием осужденного лжеца и жулика в то же самое время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, - это, вероятно, новый уровень низости в американской политике, и это могло поспособствовать "уходу". Никогда подобного не делали, когда президент находится в поездке за границей. Позор!" - заявил он.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп уже называл неприемлемым проведение слушаний одновременно с саммитом, заявив, что поражен "ненавистью Демократической партии" к нему.

Коэн выступил в среду в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и, в частности, утверждал, что лично лгал первой леди США об изменах ее мужа, а также что глава государства в 2016 году лично поручил ему заплатить бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. для того, чтобы та хранила в секрете информацию об интимных отношениях с Трампом. Также Коэн подтвердил, что не располагает никакими сведениями, подтверждающими достоверность подозрений по поводу приписываемого нынешнему президенту США сговора с должностными лицами в России в преддверии американских выборов в ноябре 2016 года.

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