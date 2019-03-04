Помощник Трампа предостерег власти Венесуэлы от задержания Гуайдо

ТАСС, 4 марта. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ, если руководство Венесуэлы задержит лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого в Вашингтоне считают легитимным временно исполняющим обязанности президента страны.

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"Временный президент Хуан Гуайдо объявил, что планирует вернуться в Венесуэлу. Любые угрозы или действия против его безопасного возвращения будут встречены решительным и значительным ответом со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества", - написал Болтон в Twitter.

Гуайдо в воскресенье заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу в понедельник.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать из страны, однако политику удалось сбежать. 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор. В среду парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, разрешил Гуайдо находиться за пределами республики "более пяти дней с 23 февраля".