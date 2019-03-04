WP: США пытаются помешать арабским странам восстановить отношения с Асадом

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Попытки арабских стран восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом после того, как он фактически стал победителем в гражданской войне, натыкаются на сопротивление Соединенных Штатов, прибегающих в том числе к угрозам санкций. Об этом сообщает в воскресенье газета The Washington Post, ссылаясь на американские дипломатические источники.

Издание пишет, что отправной точкой стало решение Объединенных Арабских Эмиратов, объявивших 27 декабря 2018 года об открытии своего посольства в Дамаске, которое прекратило деятельность в 2011 году с началом конфликта в Сирии. После этого многие другие арабские страны начали также проявлять стремление наладить отношения с президентом Сирии.

Причина, по словам издания, заключается в том, что те, кто изначально поддержал внутриполитических противников Асада, теперь сталкиваются с реальностью, которая заключается в том, что он в обозримом будущем с большой степенью вероятности останется у власти. Однако администрация президента США Дональда Трампа пытается активно отговаривать своих союзников в арабском мире от попыток сближения с Сирией. В ход идут, в частности, угрозы санкций, отмечает газета.

Как утверждает издание, противоположные усилия предпринимает со своей стороны Россия, призывая своих партнеров в арабском мире начать выстраивать дипломатические мосты с Дамаском.

Асад находится у власти с 2000 года. Гражданская война в Сирии началась после подавления массовых антиправительственных волнений в марте 2011 года. Оппозиция требовала проведения демократических реформ и отставки Асада. Власти пытались навести порядок в стране силовым путем и не допустить разрастания мятежа, но политическая и военная поддержка оппозиции из-за рубежа (прежде всего со стороны Саудовской Аравии, Катара, Турции, США и ряда стран ЕС) способствовала эскалации конфликта.