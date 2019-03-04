Китай намерен отстаивать в отношениях с США свой суверенитет и безопасность

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Власти Китая при выстраивании внешнеполитических отношений с США будут твердо отстаивать суверенитет и безопасность страны, а также национальные интересы развития. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил представитель второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва Чжан Есуй, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

"Политика Китая в отношении США остается последовательной и прозрачной. Мы сохраняем приверженность работе с американской стороной на основе принципов неконфронтации, взаимного уважения и обоюдно выгодного сотрудничества", - указал он. "В то же время мы будем твердо отстаивать свои суверенитет, безопасность и интересы развития", - добавил представитель парламента.

"Китай и США отличаются своей историей, культурой, социальной системой и уровнем развития, по этой причине является естественным, что наши взгляды расходятся по некоторым вопросам. Но это не обязательно ведет к антагонизму или даже к конфронтации", - резюмировал он.

Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва будет проходить с 5 по 15 марта.