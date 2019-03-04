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Палестино-израильский конфликт

Израильские солдаты открыли огонь по палестинцам, наехавшим на них на автомобиле

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, двое нападавших были убиты, один ранен

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Израильские солдаты открыли в понедельник огонь на Западном берегу реки Иордан по наехавшим на них на автомобиле палестинцам. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Несколько палестинцев на автомобиле совершили наезд на группу израильских солдат, которые остановились на обочине. Предварительное расследование показало, что инцидент, произошедший в районе деревни Кафр-Нима близ Рамаллы, был терактом. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшим, в результате чего двое из них были нейтрализованы, а еще один - легко ранен", - говорится в распространенном военными коммюнике.

"К месту происшествия стягиваются дополнительные силы", - добавили в армии. О наличии пострадавших с израильской стороны сообщений не поступало.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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