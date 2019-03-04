В Китае заявили, что увеличение военного бюджета не представляет угрозы для других стран

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Увеличение расходов Китая на национальную оборону соответствует потребностям страны в обеспечении суверенитета, безопасности и территориальной целостности, что не представляет угрозы для других стран. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил представитель второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва Чжан Есуй, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

"Китай привержен делу обеспечения мирного развития, - сказал Чжан Есуй. - Расходы КНР на национальную оборону соответствуют потребностям в обеспечении суверенитета страны, ее безопасности и территориальной целостности. Это не является угрозой для других стран".

Представитель сессии отметил, что по итогам прошлого года "расходы Китая на национальную оборону составили порядка 1,3% от ВВП, в то время как для крупных развитых стран этот показатель достиг 2%". "Умеренное увеличение военного бюджета необходимо для обеспечения национальной безопасности и преобразования вооруженных сил Китая", - подчеркнул Чжан Есуй.

По официальным данным, в 2017 году военный бюджет Китая был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около $151,97 млрд). В прошлом году власти КНР увеличили расходы на национальную оборону на 8,1%, до 1,11 трлн юаней (около $175 млрд). Как ожидается, величина военного бюджета на 2019 год будет представлена в докладе о работе правительства, который обнародуют 5 марта на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Многие международные организации, в том числе SIPRI, полагают, что Китай существенно занижает официальные данные о военном бюджете, а его реальные расходы на оборону могут быть выше на 25-50%. По мнению военных аналитиков, публикуемые данные не включают в себя несколько очень объемных по финансированию статей: затраты на стратегические силы, оборонные научно-технические разработки, импорт иностранных вооружений, Народную вооруженную полицию (аналог внутренних войск) и другие полувоенные вооруженные формирования. К тому же не учитываются расходы провинциальных властей на военные нужды.