СМИ: Индия и Россия могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 марта. /ТАСС/. Индия и Россия могут заключить 7 марта соглашение о передаче индийской стороне в лизинг второй атомной подводной лодки. Об этом сообщает в понедельник газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По ее информации, субмарина будет подготовлена для индийских ВМС к 2025 году после реконструкции и установки на ней ряда оборудования индийского производства.

По данным издания, стоимость сделки составит $3 млрд.

Первая российская атомная подводная лодка проекта 971 (Akula-class по классификации НАТО, шифр "Барс" по российской классификации) была передана в десятилетний лизинг ВМС Индии в 2012 году после подписания соответствующего документа 30 декабря 2011 года.