Эксперт: Индия решила выпускать автоматы Калашникова, потому что они проверены временем

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 марта. /ТАСС/. Индия решила начать производство автоматов АК-203 совместно с Россией, потому что автоматы семейства Калашников проверены индийскими военными во многих боевых операциях на протяжении долгого времени. Об этом сообщил ТАСС индийский военный эксперт, старший научный сотрудник базирующегося в Нью-Дели Международного исследовательского фонда имени Вивекананды (Vivekananda International Foundation) Правас Кумар Мишра.

Премьер-министр республики Нарендра Моди открыл в воскресенье совместное индийско-российское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited по производству автоматов АК-203. Соглашение предусматривает производство более 700 тыс. единиц такого оружия с поэтапной локализацией производства. Автоматы будет выпускать завод Korwa Ordnance Factory в районе города Корва в северном индийском штате Уттар-Прадеш.

"Мы использовали в боевых операциях большинство из существующих в мире типов автоматов Калашникова - и тех, что производятся у вас, и тех, что производятся в других странах. Мы использовали оружие этой марки в районах, где действуют наксалиты (так в Индии называют группировки маоистов - ТАСС) в штатах Одиша, Чхаттисгарх, в других районах, где активны левые экстремисты. Мы использовали это оружие и в контртеррористических операциях на северо-востоке страны, и в Кашмире", - рассказал эксперт, который в прошлом занимал пост заместителя командира Пограничных сил безопасности (пограничная служба, отвечающая за безопасность сухопутных границ, входит в состав МВД), а ранее много лет провел в борьбе с маоистским подпольем.

Он отметил, что благодарен России за то, что она согласилась передать технологии и помочь развернуть в Индии производство новейших автоматов Калашникова. Оружие марки АК очень хорошо зарекомендовало себя на протяжении нескольких десятилетий в различных индийских силовых структурах, подчеркнул собеседник агентства.

"Огневая мощь этого оружия высока, оно достаточно точное. И очень важно, что это оружие легкое, удобное в переноске, из него достаточно легко вести огонь по цели. Мы можем стрелять стоя, сидя, лежа, из-за дерева и любого укрытия", - добавил эксперт.

Мишра не исключил, что в перспективе Нью-Дели сможет поставлять на экспорт произведенные в Индии автоматы Калашникова нового поколения, в частности в ряд дружественных государств Юго-Восточной Азии.