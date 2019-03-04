СМИ: армия Пакистана возобновила обстрелы индийской части Кашмира

ТАСС, 4 марта. Армия Пакистана в понедельник утром вновь нарушила режим прекращения огня и возобновила обстрел населенных пунктов в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщило индийское агентство ANI .

Что происходит на границе Индии и Пакистана

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

На эту тему

"В понедельник около 03:00 (00.30 мск) пакистанская армия нарушила режим прекращения огня, подвергнув обстрелу сектор Акнур в Джамму и Кашмире. Индийские военнослужащие были вынуждены открыть ответный огонь. Перестрелка прекратилась примерно в 06.30 (04.00 мск)", - сообщил журналистам в Нью-Дели официальный представитель индийского оборонного ведомства подполковник Девендер Ананд.

О потерях со стороны индийских войск и жертвах среди мирного населения не сообщается.

Как сообщает газета The Asian Age, более 200 семей покинули свои дома в пограничных районах штата Джамму и Кашмир, несколько домов были разрушены.

Местные власти размещают беженцев в правительственных зданиях и начинают программу по строительству безопасных убежищ.