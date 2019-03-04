Представитель Госдепа по КНДР обсудит в Москве денуклеаризацию Корейского полуострова

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Курирующий вопросы КНДР представитель Госдепартамента Марк Лэмберт встретится 4-5 марта в Москве с российскими официальными лицами для обсуждения вопросов денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе американского посольства.

"4-5 марта специальный представитель Госдепартамента США по КНДР Марк Лэмберт находится с визитом в Москве. Марк Лэмберт встретится с российскими официальными лицами, чтобы способствовать дальнейшим усилиям по обеспечению окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи", - сообщили в диппредставительстве.

В Ханое 27-28 февраля состоялся саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись, однако, продолжить диалог.

В новость внесены изменения (11:21 мск) - уточняется фамилия представителя Госдепартамента Марка Лэмберта