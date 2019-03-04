Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Совет ЕС исключил одного фигуранта из списка санкций против четвертого президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС согласовал продление санкций в отношении Януковича и его окружения на один год", - говорится в заявлении. Запретительные меры в отношении одного человека продлены не были". Ранее источники в Брюсселе сообщали, что из списка, будет исключен экс-глава администрации Виктора Януковича Андрей Клюев в соответствии с решением суда ЕС. Официально это станет известно после публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее Европейский суд юстиции отменял санкции против Клюева на период с марта 2017 по март 2018 года, при этом санкции на 2018-2019 годы оставались в силе.