Новым мэром Гданьска стала Александра Дулкевич

ВАРШАВА, 4 марта. /ТАСС/. Досрочные выборы мэра города Гданьск выиграла Александра Дулкевич, ранее работавшая заместителем занимавшего этот пост более 20 лет Павла Адамовича, который был убит в середине января. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник официальные данные городской избирательной комиссии.

По итогам выборов Дулкевич набрала 82,22% голосов. Ее конкуренты - режиссер документального кино Гжегож Браун и предприниматель Марек Скиба - получили по 11,86% и 5,92% соответственно. Явка составила 48,67%.

39-летняя Дулкевич по образованию юрист. После смерти Адамовича она стала исполняющей обязанности мэра. В ходе избирательной кампании она заявила, что выдвинула свою кандидатуру, чтобы "продолжать дело предшественника". Жителям города она пообещала повысить безопасность дорожного движения, открыть новые ясли и детские сады, развивать инфраструктуру для велосипедистов.

Нападение на мэра Гданьска вечером 13 января совершил 27-летний Стефан В. (фамилия по польским законам не называется). Он ворвался на сцену, где стоял градоначальник после своего выступления на благотворительном концерте, и нанес ему несколько ножевых ранений, из-за которых спустя менее суток Адамович скончался в больнице.

Напавшего на мэра задержали на месте. Ему предъявлены обвинения в убийстве. Сообщалось, что он страдал психическим расстройством.

Неожиданная гибель Адамовича стала для местных жителей трагедией. На протяжении нескольких дней в городе проходили стихийные митинги и акции памяти. Мэр Гданьска всегда поддерживал российских туристов, которые часто приезжают в город на севере Польши из Калининградской области, ценил русскую культуру и говорил на русском языке.