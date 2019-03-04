МАГАТЭ не фиксирует признаков работы реактора в Йонбёне

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с декабря 2018 года не фиксирует признаков работы ядерного реактора в Йонбёне в КНДР. Об этом заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в докладе Совету управляющих агентства.

Амано отметил, что за ситуацией в Йонбёне МАГАТЭ следит по информации из открытых источников и спутниковых снимков, и "агентство не наблюдало никаких признаков работы реактора мощностью 5 МВт с начала декабря 2018 года".

По его словам, в радиохимической лаборатории не наблюдалось никаких признаков деятельности, однако на легководном реакторе агентство обнаружило признаки продолжающихся строительных работ. "Мы также продолжали фиксировать признаки использования заявленной установки для обогащения центрифуг, однако без доступа агентство не может подтвердить характер и цель этой деятельности", - сказал Амано.

В центре Йонбён расположены завод по обогащению урана, реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году, а также экспериментальный легководный реактор. По оценке экспертов, за один год работы комплекса можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов. Ранее КНДР согласилась полностью закрыть основные элементы ядерного центра в Йонбёне.