Премьер Испании подписал указ о роспуске парламента и назначении всеобщих выборов

МАДРИД, 4 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес подписал в понедельник указ о роспуске обеих палат парламента и назначении всеобщих выборов на 28 апреля. Об этом сообщили в администрации главы кабмина.

Там уточнили, что теперь "декрет будет подписан королем" Филиппом VI. Ожидается, что во вторник указ будет опубликован в Официальном правительственном вестнике.

Всеобщие выборы были запланированы в Испании на 2020 год. Из-за того, что парламент страны не поддержал предложенный кабмином проект бюджета на текущий год, Санчес решил объявить о проведении досрочных выборов в стране.