ВМС Норвегии планируют спустить на воду фрегат Helge Ingstad после прошлогодней аварии

ТАСС, 4 марта. Военно-морские силы Норвегии вскоре заново спустят на воду фрегат KNM Helge Ingstad, столкнувшийся в начале ноября 2018 года с танкером TS Sola в 50 км к северо-западу от Бергена. Об этом в понедельник сообщил коммодор службы материального обеспечения ВС Норвегии Томас Ведерванг на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире телеканала NRK.

Фрегат был поднят со дна на поверхность и доставлен на базу норвежских ВМС Хоконсвер в минувшие выходные - через 115 дней после аварии. "Мы заказали готовые стальные детали для восстановления фрегата и планируем снова спустить его на воду в течение пяти-шести недель", - рассказал Ведерванг. Он подчеркнул, что это решение не устранит всех неполадок, но точно обеспечит самостоятельный ход корабля.

Прежде чем определить окончательную судьбу Helge Ingstad, специалисты сольют с фрегата все топливо, чтобы более детально оценить поломки. На сегодняшний день с корабля извлечены все торпеды и противокорабельные ракеты, а также 1400 из 2500 важных компонентов. "Детали должны быть тщательно проверены перед использованием, мы не собираемся повторно устанавливать критически важные системы, в которых не уверены полностью", - заявил на пресс-конференции контр-адмирал ВМС Норвегии Нильс Андреас Стенсёнес.

На данный момент точная стоимость работ по восстановлению оценивается, ранее минобороны страны называло цифру 500 млн крон (более $58 млн), однако в этих расчетах учитывалась меньшая продолжительность спасательной операции.

О столкновении

8 ноября 2018 года фрегат Helge Ingstad возвращался с учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") и столкнулся с танкером TS Sola, когда последний выходил из терминала Стюре в районе Хордаланна. Фрегат потерял способность к управлению и был отбуксирован ближе к берегу. Он сильно накренился на правый борт, набрал много воды и постепенно затонул. Helge Ingstad - один из пяти фрегатов типа "Фритьоф Нансен" в строю норвежского флота. В январе глава финансового комитета парламента страны Хенрик Асхейм заявил, что правительство может потратить на замену фрегата 4 млрд крон (около $474 млн) из госфонда сверх предусмотренной законом нормы.

Фрегат носит имя знаменитого норвежского путешественника Хельге Ингстада, открывшего в 1960-х годах поселения викингов в Северной Америке и доказавшего, что именно скандинавы прибыли на этот материк первыми из европейцев. В 2013-2014 годах фрегат участвовал в вывозе химического оружия из Сирии.