Переизбраться, чтобы уйти. Почему алжирцы протестуют против Бутефлики

Свою карьеру он начал в 1960-х годах. В возрасте 26 лет занял пост главы МИД Алжира, на котором находился в течение 15 лет. В 1999 году он стал президентом республики. Режим Бутефлики сумел выстоять в период антиправительственных выступлений, начавшихся в январе 2011 года на волне "арабской весны". После этого алжирскими властями были проведены политические реформы, в том числе был принят новый закон о выборах, отменен режим чрезвычайного положения, действовавший в стране 19 лет.

В апреле 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт и был вынужден два с половиной месяца провести на лечении в парижском военном госпитале Валь-де-Грас. После перенесенной болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, он с трудом говорит, редко появляется на публике и передвигается в инвалидном кресле. Несмотря на это, Бутефлика принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в апреле 2014 года и одержал победу.