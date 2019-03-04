Переизбраться, чтобы уйти. Почему алжирцы протестуют против Бутефлики

"Нет пятому сроку Бутефлики! Бутефлика, уходи!" — под такими лозунгами в Алжире уже несколько дней проходят акции протеста против главы государства. 82-летний Абдельазиз Бутефлика находится в отделении реанимации Университетского госпиталя Женевы, врачи крайне обеспокоены за его жизнь. Однако это не помешало президенту снова зарегистрироваться кандидатом на выборах. В случае победы он пообещал провести еще одни досрочные выборы (в которых он уже не будет участвовать), а также принять новую конституцию, которая "закрепит рождение новой республики и новой алжирской системы".
Бутефлика — один из политических старожилов арабского мира и Африки
Свою карьеру он начал в 1960-х годах. В возрасте 26 лет занял пост главы МИД Алжира, на котором находился в течение 15 лет. В 1999 году он стал президентом республики. Режим Бутефлики сумел выстоять в период антиправительственных выступлений, начавшихся в январе 2011 года на волне "арабской весны". После этого алжирскими властями были проведены политические реформы, в том числе был принят новый закон о выборах, отменен режим чрезвычайного положения, действовавший в стране 19 лет.
В апреле 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт и был вынужден два с половиной месяца провести на лечении в парижском военном госпитале Валь-де-Грас. После перенесенной болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, он с трудом говорит, редко появляется на публике и передвигается в инвалидном кресле. Несмотря на это, Бутефлика принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в апреле 2014 года и одержал победу.
Теперь Бутефлика решил выдвинуться на пятый срок
Конституция страны позволяет президенту баллотироваться неограниченное число раз. Правящая в Алжире партия "Фронт национального освобождения" (ФНО) выдвинула Бутефлику 10 февраля 2019 года. В своем послании президент пообещал в случае своего переизбрания начать в этом году национальную инклюзивную конференцию, нацеленную на подготовку "политической, экономической и социальной платформы", и предложения по конституции.
Это вызвало массовые акции протеста
22 февраля в Алжире (столице страны) произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами. Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы преградить протестующим дорогу к президентской резиденции. По итогам демонстраций были арестованы десятки человек, их обвинили в "нарушении общественного порядка, совершении актов вандализма, порче имущества, насилии и побоях".
24 февраля протестующие собрались вновь по призыву гражданского движения "Муватана", к ним также присоединились студенты. В первый день весны марши прошли не только в столице, но и десятках других городов. В выступлениях по всей стране приняли участие до 800 тыс. человек.
Бутефлика госпитализирован в Швейцарии. Это не помешало ему зарегистрироваться кандидатом
3 марта завершился отведенный избиркомом страны срок для регистрации кандидатов на выборы. За день до этого телеканал Al-Mayadeen сообщил, что Бутефлика был доставлен в Швейцарию в почти бессознательном состоянии и был помещен в отделение реанимации. Документы от имени действующего президента в Конституционный совет подал новый руководитель его предвыборного штаба Абдульгани Заалян.
В случае победы Бутефлика пообещал провести в стране досрочные президентские выборы, в которых он не станет выдвигать свою кандидатуру, и принять новую конституцию страны.
Реальных соперников у Бутефлики нет
Один из наиболее влиятельных оппозиционных политиков Алжира, бывший премьер-министр Али Бенфлис объявил об отказе от участия в президентских выборах. Экс-премьер (и бывший соратник Бутефлики) дважды принимал участие в президентских выборах, но оба раза проигрывал. В 2015 году Бенфлис основал и возглавил партию "Талаи аль-Хуррийат", многие эксперты называли его одним из наиболее серьезных соперников Бутефлики.
Действующая в Алжире исламистская партия "Движение общества за мир" (ДОМ) заявила, что "Бутефлика не в состоянии продолжать управлять страной по причине характера своей болезни". От ДОМ в выборах должен был участвовать председатель движения Абдраззак Макри, но он также снял свою кандидатуру.
Оппозиционный Фронт социалистических сил (ФСС) решил не участвовать в президентских выборах. Причиной было названо "отсутствие условий для проведения свободных, демократических, честных и прозрачных выборов". ФСС призвал алжирцев к "активному, массовому и мирному бойкоту выборов", также заявив, что не собирается поддерживать кандидата от какой-то другой политической силы.
Оппозиционная алжирская партия "Объединение за культуру и демократию" (ОКД), традиционно придерживающаяся леволиберальных взглядов, призвала Бутефлику и нынешнее правительство уйти в отставку.
Что будет дальше — не знает никто
Сейчас в Алжире общественность обсуждает различные варианты развития событий в стране. Одни считают, что власть не откажется от своих планов и будет идти до конца, в том числе и через подключение репрессивного аппарата, и даже, возможно, введение чрезвычайного положения. Есть и такие, кто предполагает, что президент может вообще уже не вернуться в страну. Но наиболее вероятным оценивается вариант переноса выборов на более поздний срок, тем более, как сообщил телеканал Al-Hadath, именно последний сценарий обсуждается сейчас в Алжире.
Почему мне должно быть до этого дело?
Потому что Алжир в последнее время активно развивает отношения с Россией, наращивает экономическое и военно-техническое сотрудничество. Алжир стал первой страной, которую посетил в этом году глава МИД РФ Сергей Лавров. Растет товарооборот, обсуждается производство автомобилей Lada в этой стране, "Газпром" проявляет интерес к двум проектам и уже является оператором по разведке и разработке углеводородов на ряде алжирских месторождений.