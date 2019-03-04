В Египте освободили осужденного за беспорядки фотографа

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Известного в Египте фотографа-фрилансера, лауреата премии ЮНЕСКО, осужденного за участие в беспорядках и провокацию насилия, Махмуда Абу Зейда отпустили в понедельник на свободу. Как передает издание "Масрауи", утром его выпустили из тюрьмы.

Абу Зейд, которого больше знают под именем Шаукан, освещал акции протестов и разгон демонстрантов в Каире летом 2013 года после свержения президента-исламиста Мухаммеда Мурси и был арестован властями по подозрению в участии в беспорядках и причастности к совершению ряда противоправных действий. Его осудили на пять лет тюрьмы по обвинению в причастности к терактам и уголовным преступлениям, в том числе убийству, покушению на убийство, нападениям на полицейских, а также вандализму в отношении государственной и частной собственности.

Его арест вызвал общественный резонанс, особенно в западных странах. Иностранные правозащитные организации неоднократно обвиняли власти Египта в арестах и заключении в тюрьмы невиновных людей.

В 2018 году Шаукана удостоили Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати. Эта награда, названная в честь убитого в Боготе в 1986 году колумбийского журналиста Гильермо Кано, вручается человеку или организации, внесшим вклад в защиту или развитие свободы прессы в любой точке мира. Выдвижение египетского фотографа на эту премию вызвало резкое осуждение со стороны МИД Египта, который выразил сожаление по поводу присуждения награды человеку, осужденному за уголовное преступление.

Шаукан стал одним из 215 человек, осужденных за беспорядки в Египте в 2013 году, в отношении которых в феврале 2019 года уголовно-исполнительная служба страны начала готовить документы на освобождение в связи с истечением срока заключения.