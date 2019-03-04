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Экс-губернатор Колорадо заявил об участии в президентской гонке 2020 года в США

Демократ Джон Хикенлупер отметил, что страна столкнулась с кризисом
Джон Хикенлупер EPA/SHAWN THEW
Описание
Джон Хикенлупер
© EPA/SHAWN THEW

ТАСС, 4 марта. Бывший губернатор штата Колорадо, демократ Джон Хикенлупер заявил о выдвижении кандидатом на пост президента США на выборах 2020 года. Соответствующее обращение он опубликовал в понедельник в своем аккаунте в Twitter.

Политик отметил, что страна столкнулась с серьезными проблемами и объяснил, почему баллотируется. "Я вступаю в президентскую гонку, потому что мы столкнулись с кризисом, который угрожает всему, чем мы дорожим. Я баллотируюсь на пост президента, потому что нам нужны мечтатели в Вашингтоне, но мы также должны добиться своей цели. Я снова и снова доказывал, что могу объединять людей для достижения прогрессивных изменений, которые Вашингтон не смог осуществить", - заявил он.

Хикенлупер с 2003 по 2011 годы был мэром столицы штата Колорадо - Дэнвера, а с 2011 года по январь 2019 года занимал пост губернатора штата.

Ранее о намерении баллотироваться на высший административный пост США объявили уже ряд демократов. В их числе член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи), сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, бывший мэр американского города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, а также губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд в августе 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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