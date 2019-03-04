Экс-губернатор Колорадо заявил об участии в президентской гонке 2020 года в США

ТАСС, 4 марта. Бывший губернатор штата Колорадо, демократ Джон Хикенлупер заявил о выдвижении кандидатом на пост президента США на выборах 2020 года. Соответствующее обращение он опубликовал в понедельник в своем аккаунте в Twitter.
Политик отметил, что страна столкнулась с серьезными проблемами и объяснил, почему баллотируется. "Я вступаю в президентскую гонку, потому что мы столкнулись с кризисом, который угрожает всему, чем мы дорожим. Я баллотируюсь на пост президента, потому что нам нужны мечтатели в Вашингтоне, но мы также должны добиться своей цели. Я снова и снова доказывал, что могу объединять людей для достижения прогрессивных изменений, которые Вашингтон не смог осуществить", - заявил он.
It's official: I'm asking you to interview me for President. Our country is in crisis, and we need someone who knows how to bring people together and get things done. This is my record, but I've never done it alone. Join me: https://t.co/ta7aY0lTeY pic.twitter.com/HaCnK5paBU— John Hickenlooper (@Hickenlooper) 4 марта 2019 г.
Хикенлупер с 2003 по 2011 годы был мэром столицы штата Колорадо - Дэнвера, а с 2011 года по январь 2019 года занимал пост губернатора штата.
Ранее о намерении баллотироваться на высший административный пост США объявили уже ряд демократов. В их числе член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи), сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, бывший мэр американского города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, а также губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.
Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд в августе 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.