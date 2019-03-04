Экс-губернатор Колорадо заявил об участии в президентской гонке 2020 года в США

ТАСС, 4 марта. Бывший губернатор штата Колорадо, демократ Джон Хикенлупер заявил о выдвижении кандидатом на пост президента США на выборах 2020 года. Соответствующее обращение он опубликовал в понедельник в своем аккаунте в Twitter.

Политик отметил, что страна столкнулась с серьезными проблемами и объяснил, почему баллотируется. "Я вступаю в президентскую гонку, потому что мы столкнулись с кризисом, который угрожает всему, чем мы дорожим. Я баллотируюсь на пост президента, потому что нам нужны мечтатели в Вашингтоне, но мы также должны добиться своей цели. Я снова и снова доказывал, что могу объединять людей для достижения прогрессивных изменений, которые Вашингтон не смог осуществить", - заявил он.