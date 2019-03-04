Нидерланды отзывают своего посла в Иране

ГААГА, 4 марта. /ТАСС/. Нидерланды приняли решение отозвать для консультаций своего посла в Иране после того, как иранские власти выслали из страны двух сотрудников нидерландского диппредставительства. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

"Кабинет министров принял решение отозвать посла в Тегеране для консультаций", - сказал министр.

По данным МИД Нидерландов, "иранское внешнеполитическое ведомство утром 20 февраля проинформировало посла Нидерландов в Иране об объявлении персоной нон грата двух сотрудников посольства в Тегеране". Это решение стало реакцией на высылку Нидерландами двух иранских дипломатов в июне 2018 года в связи с тем, что Иран мог быть вовлечен в покушения на двух голландцев иранского происхождения в Алмере в 2015 году и в Гааге в 2017 году. Как отметил тогда Блок, дипломаты были высланы не за подтвержденное участие в совершении или организации покушений, а в качестве четкого сигнала, что Нидерланды считают неприемлемым возможную причастность Ирана.

Посол Ирана в Гааге был вызван в МИД Нидерландов во второй половине дня 20 февраля, чтобы предоставить разъяснения. В ходе беседы Нидерланды дали понять, что "высылка двух голландских дипломатов является неприемлемой и негативно скажется на развитии двусторонних отношений". Однако двое голландских дипломатов все равно были высланы из Ирана в Нидерланды в воскресенье, 3 марта.